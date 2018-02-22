Manisa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonuna 8 gözaltı

MANİSA merkezli 5 ilde yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde (MCBÜ) önceden görev yapmış ve soruşturma kapsamında ihraç edilen 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca üniversite öğrencisi 2 kişinin arandığı öğrenildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün Manisa merkezli İzmir, Kütahya, Mersin ve Batman olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adresle düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı olan 8 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi ise belirlenen adreslerde bulunamadı. Gözaltı kararı bulunan üniversite öğrencisi olduğu belirtilen 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.