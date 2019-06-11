Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Manisa- İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Cemil SEVAL/MANİSA, () - MANİSA- İzmir yolu, saat 21.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler trafik...

Manisa- İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Cemil SEVAL/MANİSA, () - MANİSA- İzmir yolu, saat 21.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler trafik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı.  
Manisa- İzmir yolu Anıt heykeli mevkiinde, saat 21.00 sıralarında, heyelan meydana geldi. Yüksek kesimden kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapadı. Heyelan sırasında şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmedi. Heyelanın ardından yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun İzmir'e gidiş yönü trafiğe kapandı. Bölgeye gelen ekipleri karayolundaka toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328