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Manisa- İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı (2)

1 SAAT SONRA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI Manisa'da akşam üzeri etkili olan yağışlar nedeniyle İzmir- Manisa karayolunun Süreyya Tabiat Parkı mevkiinde, toprağın yumaşamasıyla heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya ve toprak parçaları yola...

Manisa- İzmir yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı (2)

1 SAAT SONRA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI
Manisa'da akşam üzeri etkili olan yağışlar nedeniyle İzmir- Manisa karayolunun Süreyya Tabiat Parkı mevkiinde, toprağın yumaşamasıyla heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya ve toprak parçaları yola döküldü. Her iki şeridi de kaplayan toprak kayması nedeniyle İzmir- Manise karayolu ulaşıma kapandı. Toprak kayması sırasında araç geçişinin olmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerine çok sayıda polis ve karayolları sevk edildi. Karayolları ekipleri dozerlerle yoldaki toprak ve kaya parçalarını temizleme çalışması başlattı. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, İzmir'den Manisa'ya gitmek isteyen sürücüler ise Menemen ilçe istikametine yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yol her iki yönden de trafiğe kontrollü olarak açıldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri ise her hangi bir kaza oluşmaması için yolun her iki tarafında da görev yapıyor.

Cemil SEVAL/MANİSA,()-

FOTOĞRAFLI

 

 

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