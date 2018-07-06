Manisa Emniyet Müdürü, 'darbe girişimi gecesi' yaşananları anlattı

MANİSA'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleriyle ileri sürülen, aralarında Manisa Merkez eski Komutanı Albay Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanığın yargılamasına 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tanıklık yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, darbe girişimi gecesi telefonla aradığı Albay Murat Yılmaz'ın kendine, "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Sizi sağduyuya davet ediyorum. Geldiğimizde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmak istemiyorum" dediğini anlattı.Manisa'da FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla tutkulu bulunan, hepsi ordudan ihraç edilen Manisa Merkez eski Komutanı Albay Murat Yılmaz, Manisa 8. Piyade Alay eski Komutanı Albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı ve Tarık Demirtaş, eski astsubaylar Yunus Bayat ve Ferdi Yörüyen'in yargılanmasına devam edildi. Sanıkların 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlamalarıyla 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenen ve Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sanıklardan eski Albay Murat Yılmaz ile tanık olarak dinlenen Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç arasında o geçen geçen konuşmalar dikkat çekti.Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, duruşmada darbe girişimi gecesi yaşananları anlattı. Bilgiç, "15 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında İstihbarat Şube Müdürlüğümüzde değerlendirme toplantısı yapacaktık. Televizyonda haber kanalında İstanbul Boğazı Köprüsü'nde hareketlilik olduğunu gördük. Normalde Türkiye'de olması ihtimal bu tür istihbari bilgiler paylaşılır. Şube müdürüm böyle bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Ben de o gece Vali Bey'i aradım, kendisine bir hareketlilik olduğunu, ancak henüz bir bilgi sahibi olmadığımızı söyledim. Bunun ardından Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Akdeniz beni telefonla aradı. 'Bir başkaldırı söz konusu, kesinlikle alet olmayın. TSK içerisinde bir grubun başkaldırısı olduğunu biliyoruz. Kesinlikle birlikte hareket etmeyin, son kurşununuza kadar çatışacaksınız' dedi. Ankara ile yaptığım görüşmeyi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e aktardım. Kendisinden aldığım talimat doğrultusunda tüm personelin izinlerini iptal ettim. Alınan tedbirleri geliştirdim" dedi.'HAREKETLİLİĞİN İZLENMESİ YÖNÜNDE TALİMAT VERDİM'Yardımcılarına Manisa'daki Batı Kışla'nın girişine ekip gönderilerek hareketliliğin izlenmesi yönünde talimat verdiğini anlatan Bilgiç, "Aynı şekilde İl Jandarma Komutanlığı önüne ekip sevk ettim. Saat 23.10 sıralarında İl Jandarma Komutan vekili Ahmet Çiçek'i aradım ve hareketlilikle ilgili bilgisi olup olmadığını sordum. Kendisi de bana 'Sayın müdürüm birçok mesaj geliyor, mesajları anlamaya çalışıyorum, şu an size söyleyecek herhangi bir cevabım yok' dedi. Ben de 'Gelen mesajlardan bir iki kelime de olsa söyleyin' dedim ancak bana cevap veremeyeceğini belirtti. Ben de telefonu kapatmadan önce kendisine, 'İrtibat halinde olalım, bireysel davranmayalım, gelişmelerde haberleşelim dedim" diye konuştu.'GELDİĞİMİZDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUKLA KARŞILAŞMAK İSTEMİYORUM'Emniyet Müdürü Bilgiç, darbe girişimi gecesi gerekli tedbirleri aldıkları sırada Tugay Komutanlığı'na vekaleten bakan dönemin Merkez Komutanı Albay Murat Yılmaz ile aralarında geçen telefon konuşmasını da anlattı. Murat Yılmaz'ı telefonla aradığını belirten Bilgiç şunları söyledi:"Bu hareketliliği neye yoruyorsunuz diye sordum. Bana, 'Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu, sizi sağduyuya davet ediyorum. Geldiğimizde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmak istemiyorum' diye karşılık verdi. Ben de bununla ilgili yazılı bir emir olup olmadığını sorduğumda, 'Doğrudur, Yurtta Sulh Konseyi, Genelkurmay'dan emir yazısı gönderdi' diye söyledi. Ben de kendisine Genel Müdürlük ile yaptığım görüşmeyi aktardım. 'Bunun bir kalkışma olduğunu öğrendim. Ben de sizi sağduyuya davet ediyorum' diyerek, herhangi bir durum karşısında çatışacağımızı söyledim. Daha sonra bu görüşmeyi Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Akdeniz'e aktardım. Kendisi de onlarda böyle bir bilgi olmadığını söyledi ve durumun daha ciddi olduğunu belirterek, 'Siz daha önceki talimatlarınıza devam edin' dedi ve telefonu kapattı. Ardından Anayasal Suçlarla Mücadele Savcısı Kazım Özsoy'a durumu aktardım, bunu tutanağa almamız gerektiğini, anayasal bir suç olduğunu, derhal gereğinin yapılmasını söyledi. Daha sonra da sabah erken saatlerde Murat Yılmaz'ın, Manisa Adliye Sarayı'na geldiği, burada Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bana bildirildi. O gece ben ve tüm polis arkadaşlarım, aldığımız talimat doğrultusunda son mermimizi kullanana kadar gerekirse bu uğurda şehit olmayı göze almıştık."Bilgiç'in tanık olarak dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanıkların tahliye talebinin reddine ve sanıkların tutuklu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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