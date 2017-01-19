Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...
Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı
Kaymakamlara FETÖ/PYD operasyonu

Manisa'dan çalınan 327 bin yumurta İzmir'de bulundu

MANİSA'nin Salihli İlçesi'nden İstanbul'a götürülmek üzere bir TIR'a yüklenen 327 bin yumurtanın, piyasaya sürülmek için İzmir'e getirildiği belirlendi. Polis yumurtaları bulup sahibine teslim etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na...

Manisa'dan çalınan 327 bin yumurta İzmir'de bulundu
MANİSA'nin Salihli İlçesi'nden İstanbul'a götürülmek üzere bir TIR'a yüklenen 327 bin yumurtanın, piyasaya sürülmek için İzmir'e getirildiği belirlendi. Polis yumurtaları bulup sahibine teslim etti.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen 10 Ocak'ta başvuran A.T., Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki firmadan İstanbul'a gönderilmek üzere 3 Ocak'ta bir TIR'a 327 bin yumurta yüklendiğini, ancak yumurtanın İstanbul'a götürülmediğini söyleyip şikayette bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu TIR'ın 11 Ocak'ta İzmir'in Gaziemir İlçesi'ne giriş yaptığını tespit etti. Bölgede çalışma yapan polis, boş bir arazide içinde 327 bin yumurta bulunan TIR'ın dorsesini ele geçirdi. Çekici ise Karabağlar İlçesi'ndeki başka bir adreste bulundu. TIR'ın şoförünün yakalanması için çalışmaların devam ettiği, ele geçirilen yumurtaların da sahibine teslim edildiği bildirildi.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55