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Manisa'daki intikam cinayetinde 8 kişi adliyede

MANİSA'da, 41 yaşındaki Erol Dirbislioğlu'nun geçen 17 Aralık'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, geçen yıl oğlu cinayete kurban giden Münevver Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Münevver...

Manisa'daki intikam cinayetinde 8 kişi adliyede
MANİSA'da, 41 yaşındaki Erol Dirbislioğlu'nun geçen 17 Aralık'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili, geçen yıl oğlu cinayete kurban giden Münevver Y.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Münevver Y.'nin intikam için, oğlunun cezaevinde olan katil zanlısının babası Dirbislioğlu'nu öldürttüğü ileri sürüldü.
Manisa Meyve ve Sebze Hali önünde geçen 17 Aralık'ta çıkan bıçaklı kavgada, Erol Dirbislioğlu kasığından ve bacağından bıçaklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dirbislioğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis E.G., Ö.D., U.Y. ve İ.D.'yi şüpheli olarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen E.G., Ö.D., ve U.Y. tutuklanırken İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OĞLU CİNAYETTEN TUTUKLANMIŞTI
Cinayete kurban giden Dirbislioğlu'nun, 5 Ocak 2016 tarihinde Yunusemre İlçesi, Malta Yolu Caddesi'nde çıkan kavgada 22 yaşındaki İrfan Y.'yi kalbinden bıçaklayarak öldüren ve olayın ardından tutuklanan İ.D'nin babası olduğu belirlendi. Baba Dirbislioğlu'nun intikam için öldürülmüş olabileceği üzerinde duran polis, soruşturmayı bu yönde derinleştirdi.
Polis, Dirbislioğlu'nunun öldürülmesiyle ilgili G.K., M.Y., A.C., C.K., M.D., E.Y., M.K. ve olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen, geçen yıl öldürülen İrfan Y.'nin annesi Münevver Y.'yi gözaltına aldı. Münevver Y.'nin, oğlunun intikamını almak için 25 bin lira karşılığında anlaştığı kişilere Dirbislioğlu'nu öldürttüğü ileri sürüldü. Gözaltına alınan 8 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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