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Manisa'daki iki farklı trafik kazasında, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

MANİSA'nın Salihli ve Ahmetli ilçelerinde iki farklı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İlk kaza, gündüz saatlerinde E-96 Karayolu Caferbey Mahallesi kavşağında meydana geldi. Erkan Eken (32) yönetimindeki 45 PT 411 plakalı otomobil,...

Manisa'daki iki farklı trafik kazasında, 1'i ağır 4 kişi yaralandı
MANİSA'nın Salihli ve Ahmetli ilçelerinde iki farklı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
İlk kaza, gündüz saatlerinde E-96 Karayolu Caferbey Mahallesi kavşağında meydana geldi. Erkan Eken (32) yönetimindeki 45 PT 411 plakalı otomobil, Hayri Biçer (42) yönetimindeki 34 SZ 624 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri, diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 
Ahmetli'de meydana gelen diğer kazada ise, gündüz saatlerinde Ahmetli'den Salihli yönüne giden H.G. (76) yönetimindeki 45 SN 697 plakalı otomobil, E-96 Karayolu Mat Deresi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak menfeze çarptı.
Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücüyü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay gelen itfaiye ekipleri çıkarttı. H.G. ile otomobilde bulunan eşi M.G.(73), sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, H.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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