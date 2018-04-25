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Manisa'daki çifte cinayet zanlısı tutuklandı

MANİSA'da, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Deniz Ariç'i (26) ormanlık alanda, ardından da eşinin gönül ilişkisi olduğu iddia edilen direksiyon eğitmeni Murat Çakmak'ı (26) bir büfede tabancayla öldürüp, "Namusumu temizledim"...

Manisa'daki çifte cinayet zanlısı tutuklandı
MANİSA'da, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşi Deniz Ariç'i (26) ormanlık alanda, ardından da eşinin gönül ilişkisi olduğu iddia edilen direksiyon eğitmeni Murat Çakmak'ı (26) bir büfede tabancayla öldürüp, "Namusumu temizledim" diyerek polise teslim olan Ramazan Ariç (28) sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Dün saat 11.30 sıralarında Ramazan Ariç, iki çocuğunun annesi eşi Deniz Ariç'i de yanına alıp, konuşmak için Uncubozköy Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'na gitti. Aldatıldığını düşünen Ramazan Ariç ile eşi Deniz Ariç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Ariç, belinden çıkardığı tabancayla 3 el ateş edip, eşi Deniz'i öldürdü. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Deniz Ariç'in cesediyle karşılaştı.
Olay yerinden ayrılan Ramazan Ariç bu kez de eşinin gönül ilişkisi yaşadığını ileri sürdüğü direksiyon eğitmeni Murat Çakmak'ın bulunduğu, Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki gıda ürünleri satan büfeye gitti. Burada Ariç ile Çakmak arasında tartışma çıktı. Ariç, bu kez de tabancayı Çakmak'a doğrultup, peş peşe 5 el ateş ederek kaçtı. Çağırılan ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ramazan Ariç, çifte cinayetin ardından suç aleti tabanca ile Barbaros Polis Merkezi'ne gidip, teslim oldu.
Polisteki işlemlerinin ardından bugün öğlen vakti 2 kişiyi kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edilen Ramazan Ariç tutuklandı. Çiftin çocukları ise yakınlarına teslim edildi.

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