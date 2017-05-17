Manisa'daki ByLock operasyonunda 28 gözaltı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () - MANİSA il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 45 kişiden 28'i gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı tespit edilen 45 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü tarafından Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar, Salihli, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinde gözaltı kararı çıkan 45 kişinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 28'i gözaltına alındı. 17 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin arasında ev kadınıı, hemşire, imam, öğretmen, esnaf ve örgütün çeşitli şirketlerinde çalışanların bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.