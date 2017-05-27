Manisa'da yemekten zehirlenen 64 asker, hastaneye kaldırıldı (2) - yeniden

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), () - MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda 64 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçen Salı günü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 askerin hastaneye kaldırılması, Er Hüsnü Özel'in yaşamını yitirmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, bugün de 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda 64 asker, rahatsızlandı. Akşam yemeğinde çıkan et kavurma, pilav, çorba, ayran ve salatayı yiyen askerlerde, karın ağrısı şikayeti görülmeye başlandı. Birlikteki yetkili askerlerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Askerlerden 51'i Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne, 13'ü ise Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Serum tedavisi uygulanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz da İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan askerleri ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

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