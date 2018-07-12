Manisa'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 ölü

Saat 18.30 sıralarında, Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı. Yaklaşık 45 dakika süren çatışmada 2 şüpheliden 1'i ölü, diğeri ise sağ olarak ele geçirildi.
FOTOĞRAFLI
MANİSA'da polisin, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada, 2 şüpheliden biri ölü ele geçirildi. Saat 18.30 sıralarında, Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı. Yaklaşık...
12 Temmuz 2018 Perşembe 20:46
FOTOĞRAFLI
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:19
|05:35
|13:21
|17:20
|20:45
|22:41