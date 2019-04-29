Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı 

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), ()- MANİSA'da otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu araziye uçtu. Kazada Ramazan Öncülü (66) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Demirci ilçesine bağlı Kuzeyir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ü. yönetimindeki 45 TG 338 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsü direksiyon montrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak araziye uçtu. Kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobilde bulunan Ramazan Öncülü (66) olay yerinde hayatını kaybederken, Hikmet G., Arzu B., İsmail Ö., Mehmet Ü. ve Mehmet B. yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptığı müdahalenin ardından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ramazan Öncülü 'nün Demirci Azizbey Mahallesi'nde yaşadığı, evli olduğu öğrenildi. Öncülü'nün cenazesi otopsi için Manisa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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