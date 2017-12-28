Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi Turgutlu ve Salihli ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde her iki ilçedeki önceden belirlenen 5 adrese düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi Turgutlu ve Salihli ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah saatlerinde her iki ilçedeki önceden belirlenen 5 adrese düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.