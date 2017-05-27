Manisa'da rahatsızlanan çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı (1)

KIRKAĞAÇ Manisa, () - MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda, akşam yemeğinin ardından çok sayıda asker rahatsızlandı. Askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçen Salı günü, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 asker hastaneye kaldırılmış, Er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti.
KIRKAĞAÇ Manisa, () - MANİSA'nın Kırkağaç İlçesi'nde, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda, akşam yemeğinin ardından çok sayıda asker rahatsızlandı. Askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.