Manisa'da PKK/KCK operasyonunda 10 tutuklama

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, () - MANİSA'da, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden 10'u tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ŞubeSİ ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 15 Şubat'ta yaptığı operasyonda, Turgutlu HDP İlçe Başkanı S.D.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. HDP Turgutlu ilçe Başkanı S.D ile birlikte 10 kişi tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.