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Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

MANİSA'da polis, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yapan, yardım yataklıkta bulunduğu öne sürülen 10 kişiyi gözaltına aldı. Sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası ve örgüt üyelerine yardım-yataklık yaptıkları...

Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
MANİSA'da polis, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyadan propagandasını yapan, yardım yataklıkta bulunduğu öne sürülen 10 kişiyi gözaltına aldı.
Sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası ve örgüt üyelerine yardım-yataklık yaptıkları gerekçesiyle Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelileri yakalamak amacıyla bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.  21 Mart Nevruz öncesi düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler sorgularının sürdüğü bildirildi.

 

 

 

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