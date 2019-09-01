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Manisa'da pizzacıda korkutan yangın
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, pizzacının mutfak kısmında, kızartma yağının alev alması sonucu yangın çıktı. İlk müdahaleyi iş yeri çalışanlarının söndürme tüpleri ile yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürüldü. 1....
GÜVENLİK 01.09.2019, 14:55
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, pizzacının mutfak kısmında, kızartma yağının alev alması sonucu yangın çıktı. İlk müdahaleyi iş yeri çalışanlarının söndürme tüpleri ile yaptığı yangın, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürüldü.
1. Anafartalar Mahallesi'ndeki pizzacıda bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfak kısmında, patates kızartıldığı sırada yağın alev alması sonucu çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede tüm mutfağı sardı. Çalışanlar, yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale ederken, bir yandan da içerdeki müşteriler tahliye edilip, itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle korkuya neden olan yangın, yarım saatlik çaba sonucunda söndürüldü. Yaralanan olmazken, pizza dükkanında hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
1. Anafartalar Mahallesi'ndeki pizzacıda bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfak kısmında, patates kızartıldığı sırada yağın alev alması sonucu çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede tüm mutfağı sardı. Çalışanlar, yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale ederken, bir yandan da içerdeki müşteriler tahliye edilip, itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle korkuya neden olan yangın, yarım saatlik çaba sonucunda söndürüldü. Yaralanan olmazken, pizza dükkanında hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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