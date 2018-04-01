Manisa'da İşadamları Derneği'ne kumar operasyonu

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki, jandarmanın düzenlediği operasyonda kumar oynandığı belirlenen Üçpınar İşadamları Dayanışma Derneği'nin başkanı ve iki çalışanı gözaltına alındı, haklarında adli işlem başlatılıp serbest bırakıldı. Kumar oynadıkları gerekçesiyle 35 kişiye de Kabahatlar Kanunu'na göre 259'ar lira para cezası kesildi.

Bir ihbarı değerlendiren Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Üçpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Üçpınar İşadamları Dayanışma Derneği'nde kumar oynandığını belirledi. Bugün saat 00.30 sıralarında, dernek binasına operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında masalarda kumar oynadıkları ileri sürülen 35 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre 259'ar lire idari para cezası kesildi. Dernek Başkanı E.K. (38) ile dernek çalışanları E.U. (41) ve G.Y. (45), "Kumar için yer temin etmek" suçundan gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca kapalı alanda sigara içildiği gerekçesiyle dernek yetkilisi E.K.'ye 109 lira para cezası kesildi. Dernekte yapılan aramada 2 bin 810 tombala, 125 tombala kartı ve 90 şans topu ele geçirildi. Soruşturma sürerken E.K. ve 2 çalışanı, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



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