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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 5 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.  Kaza, saat 23.00 sıralarında E-96 karayolu Mobil Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan İzmir...

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk, 5 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 23.00 sıralarında E-96 karayolu Mobil Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden Mehmet Şakir Gönültaş (26) yönetimindeki 35 GC 1379 plakalı otomobil, kavşaktan şehir merkezine dönmek isteyen Hakan Emin Hüseyni (33) yönetimindeki 45 TT 851 plakalı otomobille çarpıştı. Hüseyni yönetimindeki otomobil savrularak refüje çıktı.
Kazada, Hakan Emin Hüseyni, eşi Nihal Çolak Hüseyni (29), çocukları Volga Korel Hüseyni (3) ve İdil Hüseyni (2) ile diğer otomobilin sürücüsü Gönültaş yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AKS ekipleri, otomobilde sıkışan Nihal Çolak Hüseyni'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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