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Manisa'da FETÖ'ye 11 tutuklama

MANİSA'da, FETÖ/PDY'nin Celal Bayar Üniversitesi'ndeki (CBÜ) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa Cumhuriyet...

Manisa'da FETÖ'ye 11 tutuklama
MANİSA'da, FETÖ/PDY'nin Celal Bayar Üniversitesi'ndeki (CBÜ) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün Manisa'daki CBÜ'deki yapılanmasına yönelik 4 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Manisa merkezli İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya ve Çorum illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, önceden CBÜ'de görev yapmış toplam 20 üniversite personeli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından dün sabah adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 20 kişiden, aralarında CBÜ eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'nin döneminde rektör yardımcı olarak görev Prof. Dr. Ahmet V.'nin de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  

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