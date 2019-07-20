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Manisa'da FETÖ'ye 10 tutuklama

MANİSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama...

Manisa'da FETÖ'ye 10 tutuklama
MANİSA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen kişilere yönelik geçen 9 Temmuz'da operasyon yapıldı. Manisa'nın Salihli, Turgutlu, Alaşehir, Köprübaşı, Kula ve Sarıgöl ilçesindeki 40 adrese yapılan baskınlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin cezaevindeki örgüt yakınlarına ve hakkında işlem yapılmış örgüt mensuplarına para ve erzak desteği sağladığı, bu amaçla para toplayıp dağıttığı, ayrıca ByLock kullanıcısı olduğunun belirlendiği kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 23 şüpheli ise 5'i savcılıkça, 18'i adli kontrol şartıyla olmak üzere, serbest bırakıldı.

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