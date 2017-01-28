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Manisa'da FETÖ'den 3 tutuklama

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () - MANİSA'daki FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişiden 5 kadın adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı...

Manisa'da FETÖ'den 3 tutuklama

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () - MANİSA'daki FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişiden 5 kadın adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, geçen 3 Ocak'ta Manisa merkezli İzmir, İstanbul ve Kütahya illerinde operasyon düzenlendi, 14 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, kadın öğretmenler B.A. ve Ş.Ö. ile örgütün bir şirketinde çalıştığı belirtilen H.T.'yi tutukladı. P.Ö. ve D.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


 

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