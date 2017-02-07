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Manisa'da FETÖ'den 28 eski polise tutuklama

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () - MANİSA merkezli olarak 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 eski polisten 28'i tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa Cumhuriyet...

Manisa'da FETÖ'den 28 eski polise tutuklama

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () - MANİSA merkezli olarak 11 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 34 eski polisten 28'i tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 25 Ocak'ta meslekten ihraç edilen ve FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı belirlenen polislere yönelik operasyon düzenlendi. Manisa merkezli olarak Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 34 eski polis gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleriin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., R.Y., R.D., G.K., S.K. ile T.S. adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı. 28 şüpheli eski polis ise tutuklandı.

 

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