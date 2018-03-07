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Manisa'da FETÖ davasında 5 avukata tahliye

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da, FETÖ/PDY'nin 'avukat yapılanması' davasında, tutuklu 11 sanıktan 5'i tahliye edilirken, 6'sının tutukluluk halinin devamına karar verildi. Manisa'da darbe girişimi sonrası düzenlenen FETÖ/PDY...

Manisa'da FETÖ davasında 5 avukata tahliye

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da, FETÖ/PDY'nin 'avukat yapılanması' davasında, tutuklu 11 sanıktan 5'i tahliye edilirken, 6'sının tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Manisa'da darbe girişimi sonrası düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda tutuklanan 11 avukatın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada yargılanmalarına başlandı. Aralarında Manisa Barosu eski Başkanı ve 25'inci Dönem MHP Milletvekili Zeynel Balkız'ın da bulunduğu 11 sanık, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Zeynel Balkız, mahkemede verdiği ifadede, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanmadığını, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Şehzade Mehmet Koleji'nin inşaatına 10 bin liralık yardımda bulunduğunu ancak bunu kente sosyal eser kazandırılması için yaptığını söyledi. Örgütün gerçek yüzünü öğrendikten sonra 1994 yılında bağlantısını kestiğini ve kapatılan Bank Asya'ya kendisine işlemler konusunda avantaj sağladığı için para yatırdığını ileri süren Balkız, tahliyesini talep etti. Diğer sanık avukatlar da ifadelerinde, örgütle bağlantılarının olmadığını öne sürerek, tahliyelerine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Zeynel Balkız, Kadir Çevik, Yalçın Cabar, Ali Özşel ve Hüseyin Azman'ı tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye etti. Diğer sanıklar Besim Yücel, Gökhan Çelik, Gürhan Onat, Haluk Bedel, İsa Koşar ile Sadettin Yılmaz'ın ise tutukluluklarının devamına karar verildi.

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