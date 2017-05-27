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Manisa'da 5.1'lik deprem (2)- yeniden

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN/SARUHANLI (Manisa), () - MANİSA ve çevresi, bugün akşam saatlerinde merkez üssü Saruhanlı İlçesi olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde depremle sallandı. Çevre illerde de hissedilen...

Manisa'da 5.1'lik deprem (2)- yeniden

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN/SARUHANLI (Manisa), () - MANİSA ve çevresi, bugün akşam saatlerinde merkez üssü Saruhanlı İlçesi olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde depremle sallandı. Çevre illerde de hissedilen depremde, Saruhanlı İlçesi'nin bazı köylerde evlerin duvarlarının çatladığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Saruhanlı İlçesi olarak saptadığı deprem, saat 18.53'te meydana geldi. Yerin 8.2 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa ve İzmir kent merkezleriyle ilçelerinde de hissedildi Derinliği yüzeye yakın oludğu için Manisa ve ilçelerinde şiddetli hissedilen depremle birlikte birçok yerde halk ev ve işyerlerinden sokaklara fırladı. 
İlk depremin ardından saat 19.28'e kadar büyüklükleri Richter ölçeğine göre 1.4 ile 3.3 arasında değişen 7 artçı sarsıntı daha meydana geldi.
Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.2, merkez üssünü de Manisa'nın Gölmarmara İlçesi Deynekler mahallesi olarak açıkladı.
VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, depremle ilgili olarak, "Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde bir yıkım ya da yaralanma yok. Köylerde kerpiç yapılarda bir hasar meydana gelmiş olabilir, depremin şiddeti yüksek çünkü. Ancak bu yönde de henüz bilgi gelmedi, kontrol ettiriyoruz" dedi.
Jandarma yetkilileri de köylerdeki binalarda küçük çaplı çatlaklar oluştuğu yolunda ihbarlar geldiğini söyledi.

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