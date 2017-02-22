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Manisa'da 4 kişi, FETÖ'den adliyeye sevkedildi

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan bir otomotiv firmasının 3 hissedarı ile 1 çalışanı adliyeye sevk edildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun...

Manisa'da 4 kişi, FETÖ'den adliyeye sevkedildi
MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan bir otomotiv firmasının 3 hissedarı ile 1 çalışanı adliyeye sevk edildi.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla, Manisa İl ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 9 Şubat'ta FETÖ/PDY'yle ilişkisi olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Manisa ve ilçesi Turgutlu'da faaliyet gösteren ve bir süre önce kayyum atanan otomotiv firmasının üç hissedarı ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin konutlarındaki aramalarda, bulunan dijital materyallere el konuldu. 13 gündür gözaltında tutulan şüphelilerden otomotiv firmasının hissedarları Etka O., Enes O., Tarık O. ve çalışanlarından K.M., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler F.M. ve Y.İ.'nin ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları bildirildi.

 

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