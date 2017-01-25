Manisa'da 24 eski polis FETÖ'den gözaltında

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA merkezli toplam 11 ilde, meslekten ihraç edilen ve FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı belirlenen 24 polis memuru gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten men edilen 41 polis memuru hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Savcılığın talimatı üzerine Manisa başta olmak üzere Ankara, İzmir, Gaziantep, Bursa, Bolu, Sivas, Uşak, Isparta, Konya ve Balıkesir'de hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 'ByLock' kullandığı tespit edilen 41 polisin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 41 eski polisten 24'ü evlerinde gözaltına alındı. Diğer 17 polisi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gözaltı kararı çıkartılan polislerin daha önceden FETÖ/PYD soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Operasyonlarda ayrıca gözaltına alınan polislerin evlerinde arama yapıldığı belirtildi.