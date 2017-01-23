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Manisa'da 20 kişi FETÖ'den adliyede

MANİSA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik düzenlendiği belirtilen operasyonda gözaltına alınan 20 üniversite personeli, adliyeye sevk edildi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla yürütülen...

Manisa'da 20 kişi FETÖ'den adliyede
MANİSA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik düzenlendiği belirtilen operasyonda gözaltına alınan 20 üniversite personeli, adliyeye sevk edildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün Manisa'daki Celal Bayar Üniversitesi'nde (CBÜ) FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik 4 Ocak'ta operasyon düzenlendi. Manisa merkezli İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya ve Çorum illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, önceden CBÜ'de görev yapmış toplam 20 üniversite personeli gözaltına alındı. Şüpheliler, 20 günlük sorguları ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasındaki Prof Dr. A.V.'nin, daha önceden tutuklanan CBÜ eski Rektörü Prof.Dr. Mehmet Pakdemirli'nin döneminde rektör yardımcı olarak görev yaptığı belirtildi.

  

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