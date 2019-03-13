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Manisa'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Küçük Sanayi Sitesi 5304 Sokak ve 5313 Sokak kesişiminde...

Manisa'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Küçük Sanayi Sitesi 5304 Sokak ve 5313 Sokak kesişiminde meydana geldi. 5131 Sokak'tan ilerleyen Ümit Yenilmez (37) yönetimindeki 20 B 6010 plakalı otomobil, 5304 Sokak'tan çıkan Özgür Afşar (41) yönetimindeki 35 KB 6056 plakalı otomobile sağ tarafından çarptı. Afşar'ın kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü Afşar yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Afşar'ı, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan meydana gelen kaza, çevredeki bir tamirhanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde çarpışma ve diğer aracın takla atması yer aldı.

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