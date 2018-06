Manisa Baro Başkanı Arslan, Soma davasında karar çıkmasını bekliyor

MANİSA Barosu Başkanı Ali Arslan, Soma'da 301 madencinin öldüğü faciasıyla ilgili 19 Haziran Salı günü 22'nci duruşması görülecek ceza davasından karar çıkmasını beklediklerini söyledi. Arslan, "Olağanüstü gelişmeler ve değişiklikler olmazsa, bu duruşmalarda sanıklar savunmalarını yaptıktan sonra mahkeme heyetinin karar vermesi gerekiyor" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 madencinin öldüğü facianın ardından açılan ceza davasının 22'inci duruşması, 19 Haziran Salı günü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapacak. Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarda bulundu, şunları söyledi:

"Bizler bayramın sevincini yaşarken, bazı aileler ne yazık ki üzüntüyle geçiriyor. Soma'da 301 madenci arkadaşımızı kaybetmiştik. 301 can şehit olmuştu. Soma faciasının 4. yılını doldurduk, 5. yılına girdik. Fakat Soma faciasıyla ilgili ceza davası hala devam ediyor. Bu faciaların meydana gelmesine sebep olan sanıklar, ne yazık ki hala layık oldukları cezaları almadılar. 19 Haziran Salı günü Soma davası tekrar başlıyor. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, artık sonuca doğru yaklaştığımızı düşünüyoruz. Olağanüstü gelişmeler ve değişiklikler olmazsa bu duruşmalarda sanıklar savunmalarını yaptıktan sonra mahkeme heyetinin karar vermesi gerekiyor. Biz 4 yıldan fazla bir süredir mahkemenin bu facianın meydana gelmesine sebep olan sanıkları cezalandırmasını bekliyoruz. Aileler de bunu bekliyor. Bu cezalandırmalarla ailelerin acısı sona ermeyecek. Babasını kaybeden çocukların, eşini kaybeden kadınların, oğullarını kaybeden anne ve babaların acıları dinmeyecek. Ama hiç değilse, 'bu faciaya sebep olanlar cezalandırıldı' diyebilecek. 'Bir daha olabilecek olan faciaların önü kesildi' diyebilecekler. Üzüntüleri bir nebze hafiflemiş olacak. Biz önümüzdeki salı günü yapılacak duruşmaya, tüm ilgilileri davet ediyoruz. Davayı yakından takip etmeye davet ediyoruz. Biz yargıya güveniyoruz. Güvenimizin de boşa çıkmayacağına inanıyoruz. En kısa zamanda mahkemeden bu davayla ilgili adaletli bir karar bekliyoruz."

DAVANIN GEÇMİŞİ

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıl dönümüne 2 ay kala, 2 Mart 2015'te iddianame, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20- 25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2- 6 yıl hapis cezası istendi. Tutuksuz 38 şüpheli için de 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2- 15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, Mehmet Ali Günay Çelik tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalar dolayısıyla Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında da 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İki dava birleştirildi.

DAVANIN SANIKLARI

Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan ilk 5 kişinin isimleri şöyle:

"Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik, maden mühendisi Ertan Ersoy."

Tutuksuz yargılanan 46 sanığın isimleri ise şöyle:

"Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Mehmet Ali Günay Çelik, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal."



