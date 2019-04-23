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Mangalla ısınmaya çalışan çift zehirlendi: 1 ölü

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde ısınmak için evde yakılan mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Kaya (80) hayatını kaybetti, eşi Selvi Kaya (80) ise tedaviye alındı. Olay, Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde...

Mangalla ısınmaya çalışan çift zehirlendi: 1 ölü
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde ısınmak için evde yakılan mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Halil Kaya (80) hayatını kaybetti, eşi Selvi Kaya (80) ise tedaviye alındı.
Olay, Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil ile eşi Selvi Kaya, evde ısınmak için kullandıkları mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Eve gelen yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan Kaya çifti ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Halil Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti eşi Selvi Kaya’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilğili soruşturma sürdürülüyor.

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