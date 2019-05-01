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Manevra yapan otomobilin çarptığı Zeynelhan öldü, arkadaşı yaralandı

RİZE'nin Pazar ilçesinde manevra yapan otomobilin çarptığı kaldırımdaki iki çocuktan Zeynelhan Cömert (11) yaşamını yitirdi, Metehan Serdaroğlu (12) yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Pazar ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi....

Manevra yapan otomobilin çarptığı Zeynelhan öldü, arkadaşı yaralandı
RİZE'nin Pazar ilçesinde manevra yapan otomobilin çarptığı kaldırımdaki iki çocuktan Zeynelhan Cömert (11) yaşamını yitirdi, Metehan Serdaroğlu (12) yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Pazar ilçesi Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.B. adlı sürücü, yönetimindeki 34 NN 6820 plakalı otomobille manevra yaptığı sırada kaldırımda bulunan Zeynelhan Cömert ve Metehan Serdaroğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, aracın çarptığı çocuklardan Zeynelhan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Metehan, ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuk buradaki müdahalesinin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Ayaklarında kırıklar olduğu belirlenen Metehan Serdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü F.B. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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