Manevra yapan minibüsün altında öldü

Mustafa KILIÇLI / PAZARCIK(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde 82 yaşındaki Hasan Taş, manevra yapan minibüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Pazarcık'ın Taşdemir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 62 yaşındaki İrfan Coşar kullandığı minibüsle geri manevra yaparken Hasan Taş'a çarptı. Minibüsün altında kalan Taş, olay yerinde öldü.
İhbar üzerine gelen jandarma minibüs sürücüsü İrfan Coşar'ı gözaltına alırken, Hasan Taş'ın cesedi otopsi için Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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Mustafa KILIÇLI / PAZARCIK(Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık İlçesi'nde 82 yaşındaki Hasan Taş, manevra yapan minibüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.