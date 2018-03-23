Manevra yapan kamyonun altında kalarak öldü

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, manevra yapan kamyonun altında kalan İsmail Mut (70) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Arifiye Hanlı Merkez Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Yener Karagüzel (35) yönetimindeki 54 EK 449 plakalı kamyon, çıkmaz sokaktan yola doğru manevra yaptı. Bu sırada İsmail Mut gelen kamyonu fark etmeyerek, aracın altında kaldı. Esnafın uyarısıyla sürücü kamyonu durdururken, 112 Acil'e haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Mut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Sanayi sitesindeki caminin bekçiliğini ve temizlik işlerini yapan İsmail Mut'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Yener Karagüzel ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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