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Mandırada elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş telef oldu

ÇORUM'da bir mandırada elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay, Çorum merkeze bağlı Üyük köyünde meydana geldi. İddiaya göre, bir mandıradaki hayvan tarama makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle büyükbaş hayvanlar akıma...

Mandırada elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş telef oldu
ÇORUM'da bir mandırada elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olay, Çorum merkeze bağlı Üyük köyünde meydana geldi. İddiaya göre, bir mandıradaki hayvan tarama makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle büyükbaş hayvanlar akıma kapıldı. Zemini de ıslak olan mandıradaki hayvanlardan 14'ü öldü. Mandıra sahibi Kenan Eser, sabah saatlerinde hayvanların yemini verdikten sonra kent merkezine geldiğini, daha sonra eşinin kendisine telefon ederek hayvanların rahatsızlandığını söylediğini bildirdi. Eşinin, elektrik kaçağını fark ederek ana sigortayı kapattığını ifade eden Eser, "Ben geldiğimde hayvanlarımdan 2 tanesi hariç hepsi ölmüştü. 250 bin lira civarında maddi zararım var. Devletten yardım bekliyorum" dedi.
Mandıraya gelen Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Kenan Eser'e yardımda bulunacaklarını açıkladı. Sayan, bu olayın diğer besicilere de örnek olması gerektiğini, tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

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