Manavgat’ta motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde otomobile arkadan çarpan motosikletteki 19 yaşındaki Mustafa Ayar yaşamını yitirirken, arkadaşı ağır yaralandı.



Kaza saat 21.00 sıralarında Manavgat’a bağlı Ulualan mevkiinde meydana geldi. sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 LY 139 plakalı motosiklet, K.İ.’nin kullandığı 07 LTU 15 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Mustafa Ayar ve Onur Kiraz yola savrularak metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Ayar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Onur Kiraz’ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Mustafa Ayar’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kaza sırasında Mustafa Ayar ve Onur Kiraz’da kask olmadığı kaydedildi.