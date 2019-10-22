Manavgat'ta yıldırım düşen ormanda yangın (2)

4 DÖNÜM ORMANLIK ALAN YANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman alanda, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, karadan ve havadan yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 25 kişilik personel ekibi yangına 2 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı ve yangın söndürme helikopteriyle müdahale etti. Yangında yaklaşık 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü.