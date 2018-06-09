Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü
Hastanede dehşet... Doktoru bayıltana kadar...

Manavgat'ta uyuşturucu çetesine 9 tutuklama

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Manavgat ilçesi Side Jandarma Karakolu ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı...

Manavgat'ta uyuşturucu çetesine 9 tutuklama
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Manavgat ilçesi Side Jandarma Karakolu ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen R.Ö. liderliğindeki çeteye yönelik, yaklaşık 4 aydır sürdürdüğü çalışmaların ardından operasyon düzenledi. Manavgat merkez, Side ve İstanbul'da belirlenen adreslere baskın yapan jandarma ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve üst aramalarında 42 gram metamfetamin, 22 sentetik hap, 10 gram esrar, 5 gram kenevir tohumu, 5 gram kokain, 4 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu öğütme makinesi, ruhsatsız 3 tabanca, 16 adet 7.65 mm çapında fişek, 12 kalibre ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 186 lira ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında R.Ö.'nün de bulunduğu 9'u tutuklandı, 1'i savcılık talimatıyla, 1'i da adli kontrolle 2 kişi serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325