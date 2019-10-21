Son Dakika
Manavgat'ta tatil yapan Polonyalı turist, öldü
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı oteldeki odasında hareketsiz halde bulunan Polonyalı Leszek Waladylaw Karaczyn (74), bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Leszek Waladylaw...
GÜVENLİK 21.10.2019, 13:53
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı oteldeki odasında hareketsiz halde bulunan Polonyalı Leszek Waladylaw Karaczyn (74), bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.
Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Leszek Waladylaw Karaczyn adlı Polonyalı erkek turist, Cumartesi günü otel odasında hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği turist, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Leszek Waladylaw Karaczyn, dün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Leszek Waladylaw Karaczyn'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.
Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Leszek Waladylaw Karaczyn adlı Polonyalı erkek turist, Cumartesi günü otel odasında hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği turist, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Leszek Waladylaw Karaczyn, dün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Leszek Waladylaw Karaczyn'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 21 Ekim 2019
|İmsak
|05:51
|Güneş
|07:16
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:22
|Yatsı
|19:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Galatasaray
|8
|13
|6. Sivasspor
|8
|12
|7. Konyaspor
|7
|12
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Altay
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Keçiörengücü
|8
|14
|6. Balıkesirspor
|8
|13
|7. Fatih Karagümrük
|7
|12
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Osmanlıspor
|7
|7
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. M. United
|9
|10
|14. Everton
|9
|10
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2