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Manavgat'ta minibüs takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, pazardan dönen iki esnafın bulunduğu minibüsün takla attığı kazada Kadir Bekmez yaşamını yitirdi, sürücü Aydın Coşkuner yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında D400 karayolu Taşağıl Mahallesi...

Manavgat'ta minibüs takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, pazardan dönen iki esnafın bulunduğu minibüsün takla attığı kazada Kadir Bekmez yaşamını yitirdi, sürücü Aydın Coşkuner yaralandı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Manavgat'ta kurulan pazartesi pazarında esnaflık yapan Aydın Coşkuner ve Kadir Bekmez, 07 JT 771 plakalı minibüsle Antalya'ya gelmek için yola çıktı. Bekirler mevkisinde sürücü Aydın Coşkuner'in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerlere çarpan minibüs, takla atarak yolun sağındaki arıtma tesisine sürüklendi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Kadir Bekmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan yaralı kurtulan Aydın Coşkuner ise Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kadir Bekmez'in cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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