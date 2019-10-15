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Manavgat'ta eğitim uçağı pistten çıktı (2)- Yeniden
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı kalkış sırasında pistten çıktı. Burnu yere sürten uçağın pilotu ile yanındaki öğrencisi olaydan yara almadan kurtuldu. Olay, Manavgat'ın Ulualan mevkisinde saat 11.00 sıralarında meydana...
GÜVENLİK 15.10.2019, 11:57
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı kalkış sırasında pistten çıktı. Burnu yere sürten uçağın pilotu ile yanındaki öğrencisi olaydan yara almadan kurtuldu.
Olay, Manavgat'ın Ulualan mevkisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cessna tipi tek motorlu TC- AEZ kuyruk numaralı eğitim uçağı kalkış sırasında pistten çıktı, burnu yere sürtündü. Uçakta hasar meydana gelirken, pilot Selim Polat ile yanındaki Ersin Bilen yaralanmadı. Polat ve Bilen tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
2 UÇAK DÜŞMÜŞTÜ
Manavgat'ta geçen haziran ayında ve geçen yıl ekim ayında 2 eğitim uçağı düşmüş, 2 kazada 4 kişi ölürken, 1 kişi yaralanmıştı. Geçen 6 Haziran'da tek motorlu Cessna tipi eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada Pilot Levent Arslan olay yerinde, uçakta bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün ise kazadan yaralı kurtuldu.
Geçen yıl 30 Ekim günü de Manavgat'ın Karaöz Mevkii'nde tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Kazada, Pilot Serkan Dilci ile beraberinde bulunan Deniz Adalı yaşamını yitirdi..
Olay, Manavgat'ın Ulualan mevkisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cessna tipi tek motorlu TC- AEZ kuyruk numaralı eğitim uçağı kalkış sırasında pistten çıktı, burnu yere sürtündü. Uçakta hasar meydana gelirken, pilot Selim Polat ile yanındaki Ersin Bilen yaralanmadı. Polat ve Bilen tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
2 UÇAK DÜŞMÜŞTÜ
Manavgat'ta geçen haziran ayında ve geçen yıl ekim ayında 2 eğitim uçağı düşmüş, 2 kazada 4 kişi ölürken, 1 kişi yaralanmıştı. Geçen 6 Haziran'da tek motorlu Cessna tipi eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada Pilot Levent Arslan olay yerinde, uçakta bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün ise kazadan yaralı kurtuldu.
Geçen yıl 30 Ekim günü de Manavgat'ın Karaöz Mevkii'nde tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Kazada, Pilot Serkan Dilci ile beraberinde bulunan Deniz Adalı yaşamını yitirdi..
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