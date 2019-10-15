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Manavgat'ta eğitim uçağı kalkış sırasında kaza yaptı (1)
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eğitim uçağı, kalkış sırasında kaza geçirdi. Uçağın kalkışa başladığı anda burnunu yere sürttüğü kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÜVENLİK 15.10.2019, 11:28
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, eğitim uçağı, kalkış sırasında kaza geçirdi. Uçağın kalkışa başladığı anda burnunu yere sürttüğü kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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