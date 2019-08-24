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Manavgat'ta çocuğa dayak gerginliği
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sokakta oynayan 12 yaşındaki çocuğun dövülmesinin ardından gerginlik yaşandı. Sokağa dökülen mahalleliyi, olay yerine sevk edilen polis ekipleri ile bekçiler sakinleştirdi. Olay, Manavgat'ın Aşağı Pazarcı...
GÜVENLİK 23.08.2019, 10:26
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, sokakta oynayan 12 yaşındaki çocuğun dövülmesinin ardından gerginlik yaşandı. Sokağa dökülen mahalleliyi, olay yerine sevk edilen polis ekipleri ile bekçiler sakinleştirdi.
Olay, Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Evlerinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla oynayan Tunahan Ç., henüz bilinmeyen nedenle 4- 5 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Başına aldığı darbelerle yaralanan Tunahan, anne babası tarafından hastaneye götürüldü. Tunahan, tedaviye alınırken, mahallede gerginlik çıktı. Sokağa dökülen mahalleliyi, olay yerine sevk edilen polis ekipleri ile bekçiler sakinleştirdi.
Çelebi Ailesi'nin evlerinin karşısındaki binanın çatı katında yaşayan 2 Suriye gözaltına alındı.
Olay, Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Evlerinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla oynayan Tunahan Ç., henüz bilinmeyen nedenle 4- 5 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Başına aldığı darbelerle yaralanan Tunahan, anne babası tarafından hastaneye götürüldü. Tunahan, tedaviye alınırken, mahallede gerginlik çıktı. Sokağa dökülen mahalleliyi, olay yerine sevk edilen polis ekipleri ile bekçiler sakinleştirdi.
Çelebi Ailesi'nin evlerinin karşısındaki binanın çatı katında yaşayan 2 Suriye gözaltına alındı.
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