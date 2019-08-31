Manavgat'ta 1,5 kilogram altın çalan şüpheli yakalandı 

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve ziynet eşyası çalan H.M. (45), polis ekiplerince yakalandı.Evrenseki Mahallesi'nde bulunan oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan H.M., iş yerinden dün gece saatlerinde, yaklaşık 1500 gram altın ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı. Sabah işyerine geldiğinde hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi, jandarmaya ihbarda bulundu. Gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde H.M.'nin 07 ADC 646 plakalı otomobille Alanya'ya yönüne gittiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin bilgi vermesi üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takibin ardından H.M.'yi Oba Mahallesi'ndeki otelde yakaladı. Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada çaldığı altınlar da ele geçirildi. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Manavgat Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.