Manavgat'ta 1,5 kilogram altın çalan şüpheli yakalandı (2)

ALTINLARI TOPLADIĞI ANLAR KAMERADA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hüsnü M.'nin çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1,5 kilogram altın ve ziynet eşyası çaldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüsnü M.'nin vitrindeki altınları toplayıp işyerinin arkada kısmına götürdüğü görülüyor.

'SANA EKMEK VERDİK'

Diğer yandan Hüsnü M., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği sırada gelen işyeri sahibi Ali Barman, “Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti. Köpek bile ekmek yediği çanağa pislemiyor" diye tepki gösterdi.

İş yeri sahibi Barman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüsnü M.'nin bir ay önce yanında sigortalı işe başladığını belirterek, "Cuma namazı saatinde biz yokken boşluktan fırsat bularak 1.5 kilo altını alıp kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri Alanya esnafı ve kuyumcu esnafının çabalarıyla yakalandı. Herkese çabalarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Engin ANAK/MANAVGAT(Antalya), () -