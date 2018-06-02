Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da LGS heyecanı
İstanbul'da LGS heyecanı
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi

Manavgat Irmağı'nda bu kez 19 yaşındaki Ramazan aranıyor (3)

'OTORİTE BOŞLUĞU VAR' Ramazan Çalı'nın cesedinin ırmaktan çıkarılmasıyla birlikte yakınları büyük üzüntü yaşadı. Ramazan Çalı'nın babası Özay Çalı gözyaşlarını tutamadı. Annesi Emine Çalı, "Gencecik yaşında elimizin...

Manavgat Irmağı'nda bu kez 19 yaşındaki Ramazan aranıyor (3)

'OTORİTE BOŞLUĞU VAR'
Ramazan Çalı'nın cesedinin ırmaktan çıkarılmasıyla birlikte yakınları büyük üzüntü yaşadı. Ramazan Çalı'nın babası Özay Çalı gözyaşlarını tutamadı. Annesi Emine Çalı, "Gencecik yaşında elimizin arasından gitti. Ramazan ayında bunu da mı görecektik" diye feryat ederken, akrabaları kamu kurumlarını suçladı. Manavgat'ta otoritenin olmadığını söyleyen Ramazan Çalı'nın yakınları, "Burada bütün resmi kuruluşların boşluğu var. Barajdan su bırakılacaksa saat 21.00'de bırakılsın, 06.00'da kesilsin. Güvenlik gönderilsin. Bu kaçıncı ölüm" diye konuştu.
ANNE FENALAŞTI
Savcının incelemesinin ardından Ramazan Çalı'nın cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Anne Emine Çalı, akrabalarının kolları arasında araca giderken bayıldı. Emine Çalı'ya sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325