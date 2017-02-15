Manavgat FETÖ davasında 3 tahliye, 1 tutuklama

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu sanıklardan 3'ü, ilk duruşmada tahliye edildi. Tutuksuz sanıklardan 1'i ise tutuklandı.

Aralarında FETÖ ile irtibatlı olduğu iddiasıyla kapatılan Manavgat Girişimci İşadamları Derneği (MAGİAD) üyesi işadamları, kapatılan Toros Koleji'nin ortakları ile öğretmenlerin de bulunduğu 21 sanık hakkında Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 gündür devam eden davanın ilk duruşması sona erdi. 9'u tutuklu 21 sanıklı davada iddianamenin kabülünden sonra 1 sanık adli kontrol ve kefaletle tahliye edildi.

SUÇLUYSAK İDAM EDİN

Davanın ilk duruşmasında, Alanya Cezaevi'nde tutuklu 8 sanık ile tutuksuz yargılanan 13 sanık hazır bulundu. Sanıklar, 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, terör örgütüne üye olma' suçlamalarının hiçbirini kabul etmedi. Telefonlarında 'ByLock' tespit edilen sanıklar, bu programları kendilerinin indirmediğini, varlıklarından bile haberdar olmadıklarını iddia etti. 2 sanık ise "Suç işlediğimize inanıyorsanız bizi idam edin. İnanmıyorsanız tahliye edin" dedi. Tutuklu sanıklardan Hüda Arık, "Eğer zerre kadar terör örgütü üyesi olduğuma inancınız varsa beni asın. Yoksa bırakın" dedi.

İki gün devam eden davanın ilk duruşması sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Adil Duymaz, Harun Sertkaya ile Sedat Gengönül'ün tahliyesina karar verdi. Tutuksuz sanıklardan Sabri Akbaş'ın ise kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanmasına hükmeden mahkeme, Hüda Arık, Ergun Orgerim, Mehmet Kaba, Emrah Saygın ile Hasan Tike'nin tahliye talebini ise hesaplarında 'ByLock' programı tespit edildiği için reddetti. Sanıkların mal varlıklarına konulan tedbir kararını da kaldıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

Karar sonrası tahliye edilen sanıkların yakınları sevinç gözyaşı döktü.



