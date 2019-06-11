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Manavgat'a festivale gelen genç kayboldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'ne katılan Yıldırım Selim Özersinci kayboldu. Jandarma, AKUT ve itfaiye ekipleri kayıp genci arama çalışmalarına...

Manavgat'a festivale gelen genç kayboldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Metacore Uluslararası Müzik Festivali'ne katılan Yıldırım Selim Özersinci kayboldu. Jandarma, AKUT ve itfaiye ekipleri kayıp genci arama çalışmalarına başladı.
Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde Oymapınar Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda geçen Çarşamba günü başlayan Metacore Festivali'nin organizasyonunda görevli Yıldırım Selim Özersinci, dün sabah saatlerinde kamp alanından ormanın içine doğru gitti. Uzun süre geçmesine rağmen dönmeyen Yıldırım Selim Özersinci'nin arkadaşları jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin katılımıyla yapılan araştırmada, kayıp gencin elbiseleri baraj gölüne inen patika yolda bulundu.
Dün havanın kararması üzerine son verilen aramalara bugün sabah saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) JAK timleri, AKUT, jandarma, itfaiye ekiplerinin katılımıyla yeniden yapıldı. Su yüzeyinde bot ile yapılan aramadan sonuç alınamayınca JAK timlerinin tarafından da su altından tarama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarında Yıldırım Selim Özersinci'ye rastlanılmadı.

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