Maltepe'de iş yeri alev alev yandı (2)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-MALTEPE'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yeri alev alev yanarken, yangın üst kattaki daireye ve yan tarafta bulunan binanın cephesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi, devam ediyor.