Malkaralı çiftçi bıçaklanarak öldürüldü

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'ne bağlı Gözsüz Mahallesi'nde 47 yaşındaki Ali Şendil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Malkara İlçesi''nde çiftçilik yapan Ali Şendil'i bu sabah saatlerinde Gözsüz Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında yerde kanlar içinde görenler, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Şendil'in kalbinden ve karnından aldığı 2 bıçak darbesi sonrası öldüğünü tespit etti. Şendil'in cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Malkara Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Şendil’in cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

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